Luton empata com Everton (1-1) e ainda sonha com permanência na Premier League

Apesar de ter conquistado apenas uma vitória nos últimos 15 jogos da Premier League, o Luton, que atualmente é o 18º colocado, segue na disputa para se manter na elite do futebol inglês.

O time está atrás no saldo de gols do Nottingham Forest (17º) com a equipe de Nuno Espírito Santo enfrentando o já rebaixado Sheffield United neste sábado.

Uma vitória do Forest em Bramall Lane colocaria o time três pontos à frente do Luton, que ainda vai disputar dois jogos, contra o West Ham e o Fulham para evitar uma queda para a segunda divisão um ano após sua promoção na temporada passada.

"Ainda estamos nesta luta neste momento. Estou orgulhoso do desempenho, mas teria sido incrível vencer esta noite. Foi quase, mas tivemos muitos deles este ano", disse Rob Edwards.

A luta pela sobrevivência do Luton é ainda mais complicada devido à espera por um veredito sobre o recurso apresentado pelo Forest contra a dedução de quatro pontos que o time sofreu por violações financeiras, com um anúncio da Premier League esperado até o fim da temporada.

"Há um longo caminho a percorrer e tudo depende deles [Forest] amanhã. Há uma situação que está acontecendo que está fora de nosso controle e que não é ideal", afirmou Edwards em referência ao recurso do Forest.