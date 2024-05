TPI adverte contra ameaças por seu trabalho

Sob pressão devido à sua investigação sobre a guerra em Gaza, o Tribunal Penal Internacional (TPI) alertou nesta sexta-feira (3) que as ameaças contra a instituição ou o seu pessoal podem constituir um "crime contra a administração da justiça".

O escritório do procurador-geral do TPI, Karim Khan, disse na rede social X que a instituição tem consciência do "importante interesse público" em suas atividades e que seu objetivo é "se relacionar de forma construtiva com todas as partes envolvidas".

O TPI protesta porque sua "independência e imparcialidade estão comprometidas quando indivíduos ameaçam tomar medidas de represália contra a corte ou o pessoal da corte".