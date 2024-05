Monaco goleia lanterna Clermont (4-1) e se consolida em segundo na Ligue 1

O Monaco, que havia sido derrotado na visita ao Lyon no último fim de semana, mostrou boa capacidade de reação e venceu o lanterna Clermont por 4 a 1, neste sábado (4), pela 32ª rodada da Ligue 1, resultado que leva o time do Principado a manter a vice-liderança a duas rodadas do fim da temporada.

Com 61 pontos, o Monaco agora tem quatro pontos de vantagem sobre o Brest (3º), que recebe o Nantes (15º) neste sábado, e seis pontos à frente do Lille (4º), que enfrenta o Lyon em casa na segunda-feira (8).

Na França, os três primeiros da Ligue 1 se classificam diretamente para a Liga dos Campeões, enquanto o quarto colocado deve passar por um desconfortável playoff prévio, no mês de agosto, algo que o Monaco quer evitar a todo custo.