Academia, aliança: como casal usava dinheiro de campanha de filho doente

Renato e Aline Openkoski, que arrecadaram mais de R$ 3 milhões em uma campanha para tratar a doença do filho em 2017, foram presos nesta semana. O casal de Joinville (SC) gastou parte do dinheiro arrecadado com uma viagem e compras de itens como celulares e até um carro. Eles foram condenados em 2022 por estelionato e apropriação de bens.

Como gastava o casal preso?

O UOL teve acesso à apelação criminal apresentada pelo MPSC (Ministério Público do Estado de Santa Catarina). Conforme relatado no documento, as apropriações de valores vindos da campanha em prol do menino Jonatas ocorreram entre março de 2017 e dezembro de 2017.

Celulares e peças automotivas. Em março daquele ano, o casal se apropriou indevidamente da quantia de R$ 4.396,00 para comprar dois aparelhos celulares da marca Motorola, no modelo Moto Z, sendo um para cada. No mesmo mês, Renato usou R$ 1.066,00 da campanha para comprar peças automotivas em uma loja de Joinville.