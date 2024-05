Nível do Guaíba cai 16 cm, mas segue acima dos 4 m; mortes chegam a 165

Defesa Civil atualizou o número de mortos. Às 9h, o órgão informou que o número de vítimas devido às enchentes passou de 163 para 165, neste sábado. As quatro vítimas confirmadas até agora em decorrência da leptospirose não são contabilizadas pela Defesa Civil.

Além das mortes, há registro de 64 desaparecidos. Outras 806 pessoas foram resgatadas com ferimentos, informou boletim da Defesa Civil nesta manhã.

Há 2,3 milhões de pessoas afetadas pelas chuvas no estado. Dessas, 581 mil são consideradas desalojadas e o utras 55,7 mil estão acolhidas em abrigos.

Alagamentos já duram 24 dias. A água se alastra para bairros que até então não haviam sido tão impactados, na zona sul da cidade. O mês de maio de 2024 é o mais chuvoso da capital gaúcha desde o início das medições, em 1910.

Mortes por leptospirose

Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais duas mortes por leptospirose. As vítimas são dois homens, de 56 e 50 anos, moradores do município de Cachoeirinha e da capital Porto Alegre.