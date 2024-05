Água não dá trégua no sul, onde cresce preocupação por abastecimento

Parou de chover, mas a água ainda inunda Porto Alegre e centenas de outras cidades do sul do país nesta segunda-feira (6), enquanto cresce a preocupação com o desabastecimento de água e alimentos, em meio à pior catástrofe climática na região.

No total, 83 pessoas morreram, 111 estão desaparecidas e mais de 129 mil tiveram que deixar suas casas devido às chuvas torrenciais que provocaram o aumento do leito dos rios e deslizamentos de terra no Rio Grande do Sul, segundo os últimos dados da Defesa Civil.

A catástrofe, que especialistas e o próprio Governo associam à mudança climática, deixou um "cenário de guerra", descreveu o governador do estado, Eduardo Leite, na véspera.