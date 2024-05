Mulher que teve perna amputada após ser atingida por carro de luxo tem alta

Motoristas dos dois carros de luxo deixaram o local sem prestar socorro. Carlos André Pedroni, motorista do carro que atingiu a moto, apresentou-se à polícia na quarta-feira (22), quando negou o racha e que estivesse embriagado. A suspeita é de que ele tenha atingido a moto enquanto disputava um "racha" com o motorista de outro Mercedes.

O delegado Ednelson Martins afirmou que o depoimento do motorista não o convence. Pedroni foi indiciado por lesão corporal gravíssima, fuga do local do acidente e omissão do socorro.

Roberto Viotto, conhecido como "dentista dos famosos", conduzia o outro carro de luxo, que não atingiu a motocicleta. A Polícia Civil investiga o envolvimento dele no acidente.

Viotto compareceu à delegacia para ser ouvido. Segundo a advogada Silmara Viotto, ele se apresentou espontaneamente aos policiais quando viu o acidente pela TV no dia seguinte. "Viotto quis deixar de livre e espontânea vontade ontem mesmo o veículo lá para perícia", acrescentou a advogada. "Será confirmado que o veículo está intacto, não atropelou ninguém e que não participou de racha", completou.

Martins ressaltou que as informações fornecidas não são verossímeis. "A gente vai continuar com a nossa investigação. Como eu já disse, nós temos que trabalhar com algumas provas técnicas, principalmente, para provar essa questão do racha".