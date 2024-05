Mais de sete milhões de pessoas sofrem 'grave insegurança alimentar' no Sahel central, denuncia ONG

Burkina Faso, Mali e Níger, países governados por juntas militares e minados pela violência de grupos jihadistas, tem 7,5 milhões de pessoas em "grave insegurança alimentar", alertou nesta segunda-feira (6) a ONG americana International Rescue Committee (IRC).

"A extensão da grave insegurança alimentar e da desnutrição relacionada continua se intensificando na região. Só no centro do Sahel [Burkina Faso, Mali e Níger], 7,5 milhões de pessoas são afetadas, um aumento em relação aos 5,4 milhões do ano passado", disse o IRC em um comunicado.

Cerca de 70 milhões de pessoas vivem nestes três países, onde o fenômeno pode agravar-se, como em Camarões, Chade e Nigéria, entre os períodos de colheita, de junho a agosto.