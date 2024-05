A violenta erradicação do ópio no Afeganistão

Na semana passada, produtores da província de Badakhshan, no nordeste do país, entraram em confronto com unidades antidrogas enviadas para destruir campos de papoulas coincidindo com a colheita.

A polícia relatou uma morte no distrito de Argo durante confrontos entre uma unidade talibã e agricultores "manipulados por conspiradores". Na segunda-feira, confirmou a morte de uma segunda pessoa no distrito de Darayim.

Em Argo, "as pessoas atiraram pedras e troncos de madeira" e "tentaram queimar veículos e equipamentos" para destruir colheitas, disse um porta-voz da polícia.

Moradores da região disseram à AFP que um agricultor foi morto por um talibã na semana passada em Darayim e outro em Argo.

O porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, lamentou os "acontecimentos trágicos", mas lembrou na rede social X que o decreto de erradicação do ópio inclui "todas as regiões, sem exceção".

- "Morte ao Emirado" -

Nem todos os produtores de papoula conseguiram dedicar-se a outros cultivos. Eles afirmam que alguns agricultores conseguiram salvar seus campos graças às boas relações com as autoridades talibãs.