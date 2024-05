Governo gasta como nunca com Congresso mas perde como sempre

O valor total de emendas ao orçamento aumentou este ano em comparação ao ano passado. Os R$ 20 bi já liberados são 40% do total do ano, ou seja, a liberação está proporcional ao calendário.

Agora, as diferenças de 2024:



A única "vitória" do governo nas votações de terça-feira no Congresso foi de Pirro. O Congresso não derrubou o veto de Lula ao "cronograma" de liberação porque, na prática, o fluxo de liberação de emendas já está no ritmo que os parlamentares defendem, proporcional ao calendário: aos 40% do ano o governo empenhou 40% das emendas...

Arthur Lira et caterva demonstraram em seguidas votações que o governo mal tem 140 votos na Câmara, insuficientes para impedir a abertura de um processo de impeachment;

Embora impedir Lula não pareça ser esse o plano A do Arenão, as humilhações em série pretendem demonstrar quem manda e enviar um recado: não se meta no processo de sucessão do presidente da Câmara;

A sucessão de Lula não só começou como está a todo vapor, principalmente do lado da oposição, que faz de tudo para desgatar o atual presidente e viabilizar um candidato próprio;

O escolhido para o papel é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que já foi picado pela mosca da Faria Lima, de tanto ir a encontros com os frequentadores da região que concentra o poder do capital em São Paulo;