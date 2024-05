O papa Francisco cometeu gafe, contradição ou discriminação?

Alguns filólogos italiano ligam frociaggine ao nome dados aos soldados franceses, ao tempo da ocupação italiana pela França, mas sem qualquer conotação sexual inicial. Com o passar do tempo, no entanto, mudou a significação para expressar órgão sexual flácido.

De qualquer maneira, o papa foi infeliz ao usar um termo que os italianos usam discriminatoriamente como sinônimo de finocchio e veado, num neologismo peninsular e pela marcante presença brasileira no mercado da prostituição masculina

Gafe

Pela nota, e à luz das posturas humanitárias e respeitosas de Bergoglio, a tese da gafe, do involuntário e impensado, é aceitável. Basta não estar a ocupar pólos ideológicos radicais.

Certa vez e logo no início do pontificado do papa Francisco, que já dura 11 anos, ele foi perguntado sobre a homossexualidade e respondeu: "quem sou eu para julgar". Papa, mostra a história, realizam diuturnos julgamentos morais. Bergoglio, foi humilde, no particular.

No pontificado de Bergoglio saiu, pela via da congregação para a doutrina da fé (Propaganda Fide) — substituta do antigo e terrível Santo Ofício —, a autorização para se abençoar a união entre homossexuais.