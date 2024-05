Ex-tradutor de jogador de beisebol japonês declara-se culpado de fraude milionária nos EUA

O ex-tradutor do astro japonês da Major League Baseball (MLB) Shohei Ohtani concordou declarar-se culpado de ter se apropriado de quase US$ 17 milhões (R$ 86,5 milhões) da conta do jogador para pagar dívidas de jogo, anunciou o Departamento de Justiça americano nesta quarta-feira (8).

Ippei Mizuhara, de 39 anos, vai se declarar culpado de uma acusação de fraude bancária e de outra pela apresentação de uma declaração de impostos falsa, disse o Departamento de Justiça em nota.

Os promotores federais disseram que Mizuhara, amigo e confidente de Ohtani, desviou milhões da conta bancária do jogador japonês para financiar um "apetite insaciável" por jogos de azar.