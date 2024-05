Messias, da AGU, vai à Marcha para Jesus levar o 'abraço de Lula'

O ministro anunciou pelas redes sociais que seria o emissário de Lula. Ele foi escolhido por ser evangélico, muito próximo do presidente e um dos quadros históricos do PT.

O governo Lula vem tendo dificuldades para se aproximar dos evangélicos no Congresso e sofre com queda de popularidade nesse extrato da população. As bandeiras progressistas da administração não agradam os evangélicos, que se alinharam a Jair Bolsonaro desde a campanha.

Evento que atrai milhares de pessoas, a Marcha para Jesus conta predominantemente com políticos de direita. Já confirmaram presença o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que é pré-candidato à reeleição. Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Kim Kataguari (União) não vão participar.