Paris 2024 inicia contagem regressiva com chegada da chama olímpica a Marselha

"É algo que esperávamos há muito tempo. Cem anos depois dos últimos Jogos (...) [eles] estão voltando para casa", disse o presidente do Comitê Organizador, Tony Estanguet, na segunda-feira.

Após chegar a Marselha, a tocha iniciará na quinta-feira (9) seu percurso pelo território francês, incluindo passagens pelas Antilhas e Polinésia Francesa, com destino final em Paris.

Este longo "revezamento da chama", que passará por locais emblemáticos como o viaduto de Millau, os castelos do Loire, as praias do desembarque do Dia D ou o Monte Saint-Michel, começará durante a madrugada, na Basílica de Notre-Dame de la Garde.

Na noite de quinta-feira, o fogo olímpico 'descansará' em um caldeirão localizado em frente ao Estádio Velodrome, onde torcedores a receberão com as faixas que costumam pendurar no estádio para torcer por seus clubes.

