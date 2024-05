São Paulo vence Cobresal (3-1) e avança às oitavas da Libertadores

Com este resultado, o Talleres é o líder do Grupo B com 10 pontos, seguido pelo São Paulo que tem nove, enquanto o Barcelona, com dois, e o último colocado Cobresal, com apenas um, foram eliminados do torneio.

- Susto inicial -

O São Paulo repetiu o domínio que já havia tido no duelo contra o time chileno no primeiro turno em que venceu por 2 a 0, mas nesta quarta-feira teve uma surpresa no primeiro tempo.

O Cobresal recuperou uma bola no meio de campo e armou um rápido contra-ataque pelas pontas que terminou com a bola nos pés de Coelho, que empurrou para o fundo da rede, abrindo o placar.

Mas os brasileiros não se desesperaram e continuaram a criar chances de gol. Eles acabaram sendo recompensados poucos minutos depois.

O meia Michel Araújo começou a conduzir a bola pelo setor esquerdo sem pressão e deu um passe para o atacante Luciano, que driblou um adversário e acertou um chute de pé esquerdo deixando tudo igual aos 38 minutos.