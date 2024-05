Ucrânia denuncia ataque russo em larga escala contra instalações de energia

A Ukrenergo afirmou que está trabalhando para superar os cortes de energia elétrica em uma "situação particularmente difícil", recorrendo inclusive ao fornecimento de emergência de países europeus.

A Rússia bombardeia há vários meses o sistema de energia da Ucrânia, o que provocou danos materiais significativos e cortes no abastecimento.

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmygal, anunciou a criação de um novo grupo de trabalho governamental para "coordenar as ações para superar as consequências do terror energético russo", já pensando no próximo inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).

- Avanços russos -

A Rússia anunciou nesta quarta-feira que suas tropas capturaram duas localidades na frente de batalha na Ucrânia, uma delas na região de Kharkiv (nordeste), de onde foram obrigadas a recuar em 2022.

Unidades do Exército russo "libertaram a localidade de Kislivka, na região de Kharkiv, e Novokalinove, na região leste de Donetsk, informou o Ministério da Defesa.