Justin Bieber e Hailey esperam seu primeiro filho

Tiradas em local não identificado, as fotos movimentaram a internet e geraram milhões de curtidas e comentários de felicitações de famosos e fãs.

O cantor canadense, de 30 anos, ganhou fama na adolescência e se tornou um nome de destaque na cena pop com sucessos como "One Time", "Baby" e "What Do You Mean?". Já Hailey trabalhou como modelo para gigantes como Ralph Lauren, Guess e Tommy Hilfiger e depois lançou a marca de maquiagem e cosméticos Rhode.

pr/db/ic/lb

© Agence France-Presse