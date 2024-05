Olympiakos vence Aston Villa e vai enfrentar Fiorentina na final da Conference League

Assim como havia acontecido na ida, os ingleses comandados pelo técnico Unai Emery dominaram em vão. Quase não criaram oportunidades claras, como num lance de Moussa Diaby, que não conseguiu aproveitar a melhor chance de sua equipe, no final do primeiro tempo, quando seu parceiro Matty Cash estava livre na frente do gol (41').

El Kaabi fechou o caixão do time inglês aos 78 minutos, com um chute em que a bola passou por entre as pernas do goleiro. O VAR demorou a validar o gol devido à posição duvidosa do marroquino, quase impedido. Mas a decisão favorável garantiu a equipe grega na final.

O êxito do Olympiakos é histórico, já que é a primeira vez que o clube, campeão da Grécia em 47 ocasiões, chega à final de uma competição europeia.

O único time grego que havia conseguido isso era o Panathinaikos, que perdeu a final da Copa da Europa [atual Liga dos Campeões] para o holandês Ajax, de Johan Cruijff, em 1971.

Jogando em Atenas em jogo único, o Olympiakos vai enfrentar a italiana Fiorentina, que se classificou na quarta-feira ao empatar em 1 a 1 no final da partida na visita ao Club Brugge, após vencer o jogo de ida por 3 a 2 em Florença.

