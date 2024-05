A reabilitação de David Cameron como chanceler após seu fracasso no Brexit

Quando parecia que sua vida política havia terminado com o humilhante fracasso de sua aposta para manter o Reino Unido na União Europeia, o ex-primeiro-ministro David Cameron parece ter renascido como chanceler britânico.

Desde que o primeiro-ministro conservador, Rishi Sunak, o chamou em novembro passado para ocupar o posto de ministro das Relações Exteriores, Cameron parece ter recuperado sua boa reputação entre a opinião pública britânica.

Ninguém viu o reaparecimento, aos 57 anos, do ex-chefe de Governo conservador entre 2010 e 2016, que abandonou a vida política após convocar o referendo do Brexit e fazer campanha pela permanência na União Europeia. Um fracasso, no final, com a vitória da opção para sair do bloco.