Chuvas voltam e número de desalojados por enchentes no sul do país dispara

Não há trégua no Rio Grande do Sul: as chuvas voltaram a cair nesta sexta-feira (10) em Porto Alegre, enquanto a população se esforçava por recuperar alguma normalidade, ao mesmo tempo em que o número de desalojados em toda a região dobrou nas últimas horas.

As chuvas fortes que caíram desde o final de abril provocaram o transbordamento dos rios neste estado do sul brasileiro e impactaram quase dois milhões de pessoas, com um saldo de 116 mortes e 756 pessoas feridas.

Com 143 desaparecidos, as autoridades temem que o número total de vítimas continue aumentando, enquanto a região se prepara para chuvas "intensas" no final de semana.