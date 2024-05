Com a cabeça na final da Champions, Dortmund perde para o Mainz no Alemão

O duelo foi resolvido em pouco mais de 20 minutos, tempo que o Mainz levou para marcar seus três gols com Leandro Barreiro (12') e Lee Jae-sung (19' e 23').

O Dortmund, na pior das hipóteses, vai terminar o campeonato na quinta colocação, que classifica a equipe para a próxima Liga dos Campeões.

O jogo era muito mais importante para o Mainz, que com a vitória ultrapassa o Union Berlin e sai da 16ª posição, que obriga a disputar um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão para permanecer na elite.

Mais cedo, o time da capital foi derrotado por 2 a 1 pelo Colônia, outro que luta contra o rebaixamento, e manteve as esperanças com os três pontos.

Ainda assim, a missão parece muito complicada: o Colônia soma 27 pontos, três atrás do Union Berlin, e precisa vencer o Heidenheim e esperar a derrota do Union diante do Bochum.

Além disso, será necessário tirar a diferença de saldo de gols (-29 contra -26).