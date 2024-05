Com Trump obrigado a manter silêncio, aliados comentam julgamento em tempo real

Seu filho, Eric Trump, vice-presidente-executivo da Trump Organization e um dos únicos familiares presentes na sala, rejeitou, nesta segunda-feira (13), o depoimento de Michael Cohen, ex-advogado do magnata e agora seu inimigo declarado. "Nunca vi nada tão ensaiado!", escreveu na rede social X.

Eric Trump também concordou com um comentário do senador J.D. Vance, cujo nome está circulando como companheiro de chapa de Trump em novembro contra o atual presidente e candidato democrata Joe Biden.

Vance criticou as recentes notícias da mídia que afirmavam que Trump "parecia prestes a adormecer ou entediado" durante o julgamento. "O que eles estão tentando vender é a teoria de que 'sim, Biden é mentalmente incapaz, mas o outro cara é igualmente duvidoso'. Isto não faz sentido".

"Tenho 39 anos, estou aqui há 26 minutos e estou prestes a adormecer", disse ele em seu perfil na X. Andrew Giuliani, filho de Rudy Giuliani, um outro ex-advogado de Trump, também falou ao vivo de dentro da sala.

Michael Cohen, condenado à prisão, entre outras coisas, por crimes financeiros, é um "mentiroso em série" e um "criminoso", escreveu ele no X, onde fez dezenas de publicações.

Durante uma pausa no processo nesta segunda-feira, o senador Tommy Tuberville denunciou a falta de respeito para com seu "amigo" Trump e criticou as condições dentro do tribunal de Manhattan.