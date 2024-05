Palmeiras vence Independiente del Valle (2-1) e vai às oitavas da Libertadores

O Palmeiras garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores-2024 como primeiro colocado do Grupo F ao vencer o Independiente del Valle por 2 a 1, nesta quarta-feira (15) em São Paulo.

Uma cobrança de falta de longa distância do colombiano Richard Ríos, aos 36 minutos, e um pênalti convertido pelo paraguaio Gustavo Gómez nos acréscimos do primeiro tempo deram a vitória ao Verdão no Allianz Parque contra o Del Valle, que descontou na segunda etapa por meio de Lautaro Díaz (64').

O Palmeiras, recuado, soube resistir aos ataques dos visitantes até o apito final.