Júri condena quem matou Marielle. Falta quem mandou matar e quem acobertou

A prisão de Domingos e Chiquinho Brazão, respectivamente, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio e deputado federal, como mandantes, em 24 de março, não foi exatamente uma surpresa, pois o sobrenome já circvulava. A grande surpresa foi Rivaldo Barbosa, então chefe da Polícia Civil. Ele teria recebido cascalho grosso para atrapalhar as investigações. Pior do que isso: informações reveladas pela imprensa apontam que ele deu aval para a execução e orientou como fazer.

Considerando que Barbosa recebeu a família de Marielle Franco no dia seguinte ao enterro e prometeu solucionar o crime, como relatou o ex-deputado federal e hoje presidente da Embratur Marcelo Freixo, a situação é nojenta até para os padrões da política fluminense.

Um chefe de polícia tem poder e recursos para mobilizar a estrutura sob seu comando, ou seja, toda a instituição, para garantir o abafamento de uma investigação. Além de Barbosa, o delegado Giniton Lages, que ficou à frente do caso Marielle na Delegacia de Homicídios no início das investigações, e o comissário de polícia Marco Antonio de Barros Pinto foram afastados por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

E Barbosa foi indicado para a chefia da Polícia Civil na véspera da execução. Por que foi indicado? Isso estava nos planos do crime? A operação da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Rio de Janeiro que prendeu os irmãos Brazão e Barbosa, mostrou as entranhas do apodrecido Estado do Rio de Janeiro. A efetividade das políticas públicas no Rio pode ser uma zorra, mas o crime dentro do poder público é bastante organizado.

Ao entender isso, fica mais fácil compreender como os mandantes permaneceram desconhecidos por anos, até que a Polícia Federal sob o governo Lula entrasse de sola no caso. Pois não basta identificar os mandantes e os motivos (interesses imobiliários na zona oeste da capital?), mas também mostrar quem protegeu os mandantes e a que custo. Dessa forma, a investigacão irá mostrar como uma parte desse crime organizado opera no coração da política fluminense.

Como já disse aqui, o pior Escritório do Crime não é o conjunto de milicianos e matadores de aluguel, mas o conjunto de interesses que impõe sua vontade na administração pública. Afinal, narcomilícias não receberam a confiança pelos votos dos eleitores.