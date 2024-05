Com caráter social e um toque de fantasia, 'Bird' estreia em Cannes

Jogando com o cinema das críticas sociais do mestre Ken Loach, a cineasta britânica Andrea Arnold apresentou "Bird" nesta quinta-feira (16), no Festival de Cannes, uma produção filmada nos ambientes mais desfavorecidos do Reino Unido, embora com um toque de fantasia.

A diretora de 63 anos foi contemplada com o Prêmio do Júri há 15 anos com "Aquário" e novamente com "American Honey", em 2016.

Entre apartamentos ocupados de forma irregular e corredores de edifícios precários, no condado de Kent (sudeste), o cineasta narra a vida de Bailey (a jovem atriz Nykiya Adams), uma adolescente de 12 anos que possui uma relação complicada com o pai, Bug (Barry Keoghan), que a teve aos 14 anos e parece ainda preso na adolescência.