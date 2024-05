Xi recebe Putin e elogia relação 'propícia à paz' mundial

"A atual relação entre China e Rússia foi conquistada com esforço. As duas partes devem apreciá-la e cultivá-la", insistiu, segundo trechos do discurso divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores.

O presidente russo destacou que relações entre os dois países "não são oportunistas, nem direcionadas contra ninguém".

"Nossa cooperação nos temas internacionais é um dos fatores de estabilidade no cenário internacional", disse Putin, segundo a transmissão nos canais de televisão russos.

"Amizade pessoal"

A viagem pretende reafirmar a amizade "sem limites" que os dois presidentes proclamaram alguns dias antes do início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Desde então, a relação diplomática e comercial entre Pequim e Moscou ficou ainda mais intensa.