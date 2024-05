'Fogo amigo': 5 soldados de Israel são mortos pelo próprio exército em Gaza

Tiros foram disparados após combatentes verem "cano de arma saindo da janela de um edifício". Os disparos contra o imóvel foram coordenados por outros soldados, em blindados, informaram as testemunhas em investigação preliminar do órgão.

Soldado mais velho que morreu tinha 22 anos. Os mortos foram identificados como Roy Beit Yaakov, Gilad Arye Boim, Daniel Chemu, Ilan Cohen e Betzlel David Shashuah, segundo o The Israel Times.

Controvérsia sobre o ocorrido. De acordo com investigação preliminar, algumas horas antes, os militares dos blindados foram avisados sobre a presença de soldados no prédio.

O braço armado do Hamas, as brigadas Ezedin al Qasam, confirmou na quarta-feira que ocorreram confrontos com as forças israelenses em Jabaliya. O Exército de Israel relatou combates "intensos" na região, nos quais "vários terroristas" foram mortos, segundo eles.

*Com informações da AFP