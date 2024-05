Swiatek vence Sabalenka e conquista WTA 1000 de Roma pela 3ª vez

Sabalenka também havia sido sua vítima na final da capital espanhola. Neste sábado foi a oitava vitória de Swiatek sobre sua grande rival bielorrussa em onze jogos.

Na final de Madri, a batalha foi muito equilibrada e Sabalenka chegou a ter três match points a seu favor, antes de perder por 7-5, 4-6 e 7-6 (9/7). A final em Roma foi bem menos emocionante e com amplo domínio da polonesa.

Swiatek não perdeu nenhum set este ano no Foro Italico e começou a deixar clara sua superioridade logo no terceiro game, quando quebrou o saque da adversária.

Visivelmente frustrada por cometer inúmeros erros e pela pressão que sofria devido ao jogo agressivo da polonesa, Sabalenka desperdiçou sete break points no segundo e no quarto game do segundo set.

Swiatek superou essas dificuldades e voltou a assumir o controle do jogo até encaminhar a vitória e não dar chances a qualquer surpresa.

jr/dr/dam/aam