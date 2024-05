Biden promete a estudantes que escutará protestos por Gaza e trabalhará por 'paz duradoura' no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu neste domingo (19) um cessar-fogo em Gaza e disse aos estudantes de uma universidade atingida por uma onda de protestos que ele estava trabalhando por "uma paz duradoura", incluindo a criação de um Estado palestino.

Ao discursar na universidade da cidade de Atlanta, onde estudou o ativista negro e herói dos direitos civis Martin Luther King, Biden, em campanha para a reeleição em novembro, disse que apoiava um acordo de paz em toda a região com "uma solução de dois Estados como a única solução".

O campus da faculdade no estado da Geórgia, no sudeste do país, foi um dos muitos cenários de protestos pró-palestinos que levaram as autoridades a intervir para expulsá-los. A visita do presidente tem como objetivo acalmar os ânimos e atingir o eleitorado afro-americano e os jovens.