Encontram corpo do segundo alpinista mongol desaparecido no Everest

As equipes de resgate encontraram o corpo de um segundo alpinista mongol desaparecido no Everest, informaram os organizadores da expedição neste domingo (19), confirmando a segunda vítima fatal no pico mais alto do mundo nesta temporada de alpinismo.

Usukhjargal Tsedendamba, 53 anos, e Prevsuren Lkhagvajav, 31 anos, estavam tentando escalar o Everest, localizado no Himalaia, no Nepal. A última comunicação com eles foi na tarde de domingo, quando estavam a 7.900 metros de altitude, a menos de um quilômetro do cume.

O corpo de Tsedendamba foi encontrado na manhã de sexta-feira a uma altitude de cerca de 8.600 metros, após vários dias de operações de busca e resgate prejudicadas pelo mau tempo.