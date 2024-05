Presidente dominicano reeleito para segundo mandato

O Partido Revolucionário Moderno (PRM) de Abinader - que venceu por ampla margem as eleições municipais de fevereiro - deve obter um bom resultado também no Senado e na Câmara dos Deputados, segundo os analistas.

- Haiti -

Abinader conta com 70% de aprovação, em parte devido à política dura em relação à migração haitiana, linha que ele prometeu seguir no segundo mandato.

Desde que chegou ao poder, aumentou as operações de imigração e multiplicou as deportações, construiu um muro em parte da fronteira com o Haiti e impediu a migração do país vizinho.

Abinader elogia as conquistas econômicas de seu governo: fala em alto crescimento, inflação "dentro dos limites" e baixo desemprego.

O Banco Mundial prevê uma alta de 5% do PIB no final do ano, enquanto o FMI destaca o "potencial" do país "para se tornar uma economia avançada" nas próximas décadas.