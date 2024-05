Mohammad Rasoulof, cineasta que fugiu do Irã, apresentará seu filme em Cannes

"The Seed of the Sacred Fig" conta a história de um juiz iraniano que entra em paranoia e começa a suspeitar de sua própria esposa e filhas durante os protestos pró-democracia, segundo a sinopse fornecida pelo festival.

- Duas comédias na disputa -

O tapete vermelho do Festival de Cannes recebeu a chama olímpica nesta terça-feira, a menos de 100 dias para os Jogos de Paris 2024.

A tocha chegou do porto de Marselha, onde havia desembarcado no início do mês em um veleiro do século XIX que iniciou viagem na Grécia.

A jogadora de basquete francesa Iliana Rupert segurou a tocha ao som da conhecida trilha do filme "Carruagens de Fogo" (1981) e de outras músicas do estilo esportivo.

E na competição oficial, o americano Sean Baker apresentou "Anora", uma comédia ácida sobre uma stripper que se apaixona pelo homem errado.