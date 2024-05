O amargo legado no Japão dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020

Enquanto Paris se prepara para celebrar os Jogos Olímpicos, o Japão continua a tentar digerir os Jogos de Tóquio 2020, manchados por escândalos que podem ter prejudicado o interesse a longo prazo do país na organização de eventos olímpicos.

Custos excessivos, preocupações ligadas à covid-19, escândalos de corrupção e de sexismo... várias controvérsias deixaram marcas na memória do povo japonês sobre os seus Jogos, que decorreram em grande parte com portões fechados em 2021, um ano depois do planejado.

Esse ambiente sombrio acabou destruindo a vontade do Japão de organizar os Jogos Olímpicos de Inverno: a candidatura de Sapporo (no norte do país) para 2030 teve de ser primeiro adiada para 2034 por falta de apoio público e foi completamente descartada em dezembro.