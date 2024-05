Seleção do Panamá fará amistosos na Espanha contra Catalunha e Galícia

A seleção panamenha de futebol, que quer surpreender na Copa América, disputará neste mês dois amistosos na Espanha contra as seleções da Catalunha e da Galícia, informou nesta terça-feira (21) seu técnico, o hispano-dinamarquês Thomas Christiansen.

A equipe da América Central, vice-campeã da Copa Ouro de 2023, disputará o primeiro jogo contra a seleção catalã no dia 29 de maio, em Sabadell, perto de Barcelona, e depois contra a seleção da Galícia, em Vigo, no dia 31 de maio, indicou Christiansen durante uma coletiva de imprensa.

Os dois amistosos servirão de ensaio para a Copa América, que terá início no dia 20 de junho nos Estados Unidos. O Panamá está no Grupo C junto com os anfitriões, Uruguai e Bolívia.