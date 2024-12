Neogrid: óleo de soja sobe 9,7% em novembro; carnes bovina e suína também avançam

São Paulo, 30 - O preço médio do óleo de soja subiu 9,7% em novembro, para R$ 9,06, ante R$ 8,26 em outubro. Além disso, o valor da carne bovina subiu 7,2% e a suína, 6,1%, na mesma base comparativa, conforme levantamento da Neogrid - ecossistema de tecnologia e inteligência de dados que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo. Segundo a head de Customer Success e Insights da Neogrid, Anna Fercher, a tendência de alta contínua nos preços pode alterar o comportamento do consumo, "com os brasileiros buscando alternativas mais baratas ou reduzindo o volume de compras", diz, em nota da empresa. A Neogrid aponta também que a categoria legumes subiu de preço em novembro ante outubro, na base de 3,1%. Em contrapartida, as categorias que apresentaram a maior queda no valor médio entre outubro e novembro foram o leite UHT (-3,5%), farinha de mandioca (-3,1%), farinha de trigo (-2,7%) e leite em pó (-2,6%).Já no acumulado do ano, até novembro, a Neogrid aponta que as maiores altas ocorreram com o café em pó e em grãos, com avanço de 38%, passando de R$ 36,89, em dezembro de 2023 para R$ 50,90 no monitoramento mais recente. Em segundo lugar, aparece o óleo (27,2%), seguido pelo leite UHT (20,6%), carnes suínas (20,4%) e queijos (20,1%).