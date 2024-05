Tensão entre Argentina e Espanha, uma escalada da 'antidiplomacia' de Milei

A hostilidade entre Espanha e Argentina depois de Javier Milei ter lançado duros ataques ao presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, tornou-se a pior crise diplomática do atual governante argentino, que já teve confrontos com os presidentes de Colômbia, Venezuela e México.

Nos seus quase seis meses no cargo, Milei difamou quase todos os líderes de esquerda da região. As ofensas atravessaram o Atlântico no fim de semana e escalaram.

Em uma visita à Espanha durante a qual não se encontrou nem com Sánchez nem com o rei, o líder argentino ultradireitista acusou Begoña Gómez, esposa do presidente do governo espanhol, de ser "corrupta", sem citar diretamente seu nome.