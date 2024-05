Filme argentino 'Simón de la montaña' vence prêmio da Semana da Crítica em Cannes

"Simón de la montaña" foi filmado com jovens com diferentes graus de deficiência, com uma espontaneidade desarmante e apenas alguns cursos de teatro.

"Simón é um pouco esse personagem que parece um estranho em um mundo onde todos são diferentes dele", explicou o diretor à AFP em Cannes.

"Esta diferença não os coloca em uma posição de maior vulnerabilidade, mas sim de poder", acrescentou o cineasta de 34 anos.

O ator que interpreta o protagonista, Lorenzo Ferro, um dos atores em ascensão na Argentina, já esteve em Cannes para apresentar "O Anjo", em 2018.

A Semana da Crítica também concedeu o prêmio da Fundação Louis Roederer ao ator Ricardo Teodoro, um dos protagonistas do filme brasileiro "Baby".

Teodoro interpreta um homem mais maduro que se relaciona com um jovem de 21 anos, mostrando a vida da comunidade LGBTQIA+ na cidade de São Paulo.