Karim Ainouz exibe 'Motel Destino' em Cannes e entra na competição pela Palma de Ouro

A apenas dois dias do fim da mostra competitiva, todas as expectativas estão voltadas para o iraniano Mohammad Rasoulof e seu filme "The seed of the sacred fig", que será exibido na sexta-feira.

O cineasta, que fugiu de seu país após ser condenado a cinco anos de prisão e a receber chibatadas, apresentará pessoalmente em Cannes o filme, confirmou a organização do festival na terça-feira.

O diretor, de 51 anos, retornará à Croisette pela primeira vez desde 2017, quando foi premiado na mostra "Um Certo Olhar" por "A Man of Integrity".

Seu novo trabalho cinematográfico narra a história de um juiz iraniano que enfrenta uma paranoia e começa a suspeitar da própria esposa e filhas durante os protestos em Teerã, segundo um comunicado distribuído pela organização do festival.

Rasoulof anunciou na semana passada que fugiu do país de forma clandestina, a pé, uma viagem que descreveu como "exaustiva e perigosa".

O cineasta decidiu abandonar o país pouco depois de ser condenado a oito anos de prisão por "conluio para atentar contra a segurança do Estado". Ele precisaria cumprir cinco anos de detenção efetiva.