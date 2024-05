Nvidia supera amplamente expectativas do mercado no 1T graças à IA

A gigante americana de semicondutores Nvidia superou mais uma vez por ampla margem as expectativas para o primeiro trimestre de seu exercício fiscal, confirmando que o impulso da inteligência artificial (IA) generativa continua.

O grupo de Santa Clara, na Califórnia, obteve um lucro líquido de US$ 14,9 bilhões (R$ 76,7 bilhões), 628% acima do benefício do mesmo período do ano anterior, segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira (22).

A receita da empresa, estrela de Wall Street, foi de US$ 26 bilhões (R$ 133,8 bilhões) no período considerado.