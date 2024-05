'Agricultores do futuro' criam proteína comestível a partir do ar e eletricidade na Finlândia

"É um fermentador com capacidade de 20.000 litros", diz, e o micróbio se multiplica dentro do tanque quando alimentado com gases de efeito estufa.

O líquido que contém os micróbios é extraído do recipiente e transformado em um pó amarelado, rico em proteínas, com sabor de "avelã e cremoso", diz ele.

"O fermentador produz diariamente a mesma quantidade de proteína que 300 vacas leiteiras ou 50.000 galinhas poedeiras", diz Vainikka, o equivalente a cinco milhões de refeições por ano em termos de ingestão de proteína.

No curto prazo, o principal objetivo da pequena fábrica finlandesa, que emprega cerca de 40 pessoas, é "demonstrar que a tecnologia é viável" para atrair o investimento necessário, enquanto se aguarda a aprovação regulatória europeia.

A proteína foi autorizada para venda em Singapura, onde alguns restaurantes a incorporam ao sorvete, mas ainda não foi classificada como alimento na UE ou nos EUA.

Para causar um impacto real, o objetivo é "construir uma fábrica 100 vezes maior do que esta", resume.