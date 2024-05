Com Luis Díaz e James Rodríguez, Colômbia fará amistosos antes da Copa América

Os astros Luis Díaz e James Rodríguez lideram a lista de 28 jogadores da Colômbia para os amistosos anteriores à Copa América-2024, da qual dois serão retirados para o torneio continental que será disputado de junho a julho nos Estados Unidos.

A convocação para os jogos contra a seleção americana, em 8 de junho, e a Bolívia, no dia 15 do mesmo mês, também contará com a presença do campeão da Copa Libertadores pelo Fluminense, Jhon Arias, e do lateral Daniel Muñoz, que joga no Crystal Palace da Premier League.

O técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, terá de descartar dois jogadores para a Copa América, em que a sua seleção divide o Grupo D com Brasil, Paraguai e Costa Rica.