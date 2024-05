Embaixadora de Israel condena declarações da número três do governo espanhol

A embaixadora israelense na Espanha condenou nesta quinta-feira (23) as declarações da número três do Governo espanhol, que disse desejar a libertação da Palestina "do rio ao mar", e as classificou como um "chamado claro à eliminação de Israel".

Yolanda Díaz, líder do partido de extrema esquerda Sumar e ministra do Trabalho, pronunciou estas palavras em um vídeo publicado na quarta-feira na rede social X, parabenizando o anúncio do presidente do Governo, Pedro Sánchez, de que a Espanha reconhecerá a Palestina como Estado.

"Hoje comemoramos que a Espanha reconhece o Estado palestino (....) Não podemos parar. A Palestina ficará livre do rio ao mar", disse Díaz, denunciando um "genocídio" que ocorre contra os palestinos.