Lucas Paquetá é denunciado por suposto envolvimento com apostas na Premier League

O meia de 26 anos "tem até 3 de junho de 2024 para responder a estas acusações", concluiu a federação.

Segundo o Daily Mail, a investigação federal foi iniciada depois que foram detectadas apostas suspeitas relacionadas ao cartão amarelo que Paquetá recebeu contra o Bournemouth (1-1), nos acréscimos do primeiro jogo da temporada 2023-2024 do Campeonato Inglês. O jogador depôs sobre o caso em setembro e permitiu que os investigadores tivesse acesso a seu celular um mês depois, segundo o jornal.

Paquetá, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo do Catar-2022, afirmou no Instagram que é inocente.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome", declarou o jogador, revelado pelo Flamengo e com passagens por Milan e Lyon.

O West Ham afirmou que seguirá defendendo o meia ao longo do processo, mas não falará mais sobre o caso "até que a questão seja concluída".

