Verstappen duela com a sensação Lando Norris no glamouroso GP de Mônaco

Neste campo, 'Mad Max' é o rei, ainda mais imbatível do que na corrida. Ao volante do superpoderoso RB20, o atual tricampeão mundial obteve em Ímola a oitava pole consecutiva, desde a que conquistou no GP de Abu Dhabi, em 2023, igualando o lendário Ayrton Senna, que neste mês recebeu inúmeras homenagens pelos 30 anos de sua morte.

Se conseguir o melhor tempo na classificação de sábado, o holandês alcançará um recorde individual que já dura 35 anos: seriam nove pole positions consecutivas.

- Mercedes ainda sem engrenar -

No Mundial, Verstappen tem 48 pontos de vantagem sobre o novo segundo colocado, Leclerc. No fim de semana passado o monegasco superou o outro piloto da Red Bull, Sergio Pérez, que terminou apenas em oitavo no GP da Emilia-Romagna.

Terceiro, o mexicano está 54 pontos atrás do companheiro de equipe. "Nada funcionou em Imola", lamentou Perez na quarta-feira.

Na Mercedes, o veterano Lewis Hamilton continua tentando se despedir da escuderia com um bom desempenho antes de se transferir para a Ferrari na próxima temporada.