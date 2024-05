Adolescentes alertam sobre mudança climática em sessão da Corte IDH em Brasília

Duas jovens ativistas latino-americanas advertiram, nesta sexta-feira (24), perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), sobre os impactos da mudança climática nos direitos das crianças e adolescentes, em uma sessão realizada em Brasília, que a presidente do tribunal considerou "histórica".

Em uma breve intervenção, Joselim, salvadorenha de 17 anos, e Camila, uma peruana de 14, disseram aos juízes que as emergências climáticas afetam de "forma diferente" as crianças, com consequências em seus direitos à saúde, educação, alimentação adequada e recreação.

"A situação climática não é mais um tema, é garantir uma vida melhor às próximas gerações, dignidade a nossas terras, a nosso ecossistema e a meninos, meninas e adolescentes do presente", afirmou Joselim, do Movimento Latino-Americano e do Caribe de Meninas, Meninos e Adolescentes Trabalhadores (MOLACNNATS, na sigla em espanhol).