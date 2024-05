Famílias de vítimas de ataque em escola do Texas processam Meta e Activision

As empresas processadas são Meta, matriz da rede social Instagram; Activision, distribuidora de games como "Call of Duty"; e Daniel Defense, fabricante do rifle AR-15 utilizado pelo atirador.

"Existe um vínculo direto entre a conduta dessas empresas e o ataque a tiros em Uvalde [...] Este monstro de três cabeças expôs [o agressor] deliberadamente à arma, o condicionou a vê-la como uma ferramenta para resolver seus problemas e o treinou para usá-la", detalhou Koskoff.

De acordo com uma nota do escritório de Koskoff, o game "Call of Duty", do qual o atirador era usuário, "treina virtualmente para matar", "insensibiliza" e "recompensa" os jogadores. "Embora o assassinato seja virtual", as armas "imitam perfeitamente" as reais.

Além disso, a nota detalha que, "no Instagram, o atirador era cortejado através de um marketing explícito e agressivo", enquanto a Daniel Defense "utilizou o Instagram para enaltecer o uso ilegal e assassino de suas armas".

As ações contra Meta e Activision foram feitas em tribunais da Califórnia, enquanto a fabricante de armas foi processada em Uvalde, no Texas.

Através de um porta-voz, a companhia Activision disse à AFP que o ataque em Uvalde foi "horrendo e doloroso", mas "milhões de pessoas em todo o mundo desfrutam dos jogos eletrônicos sem recorrer a atos horríveis".