Leclerc brilha em casa na primeira jornada do GP de Mônaco

Entre 2017, quando ainda competia na F2, e 2021 sempre sofreu com problemas técnicos ou colisões. No ano passado foi sexto e em 2022 terminou em quarto.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o terceiro, cerca de meio segundo atrás de Leclerc.

Max Verstappen, líder do Mundial, ficou em quarto lugar, à frente do britânico Lando Norris, em grande forma nas últimas semanas com sua McLaren - vencedor em Miami, segundo colocado na Emilia-Romagna.

'Mad Max', atual tricampeão mundial, havia sido 12º na primeira sessão, em que correu com pneus médios - menos rápidos que os macios -, mostrando que não parece muito à vontade com sua Red Bull no Principado.

- Verstappen insatisfeito com seu carro -

Ele reclamou no início da segunda sessão que seu carro estava "pulando como um canguru".