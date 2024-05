Temporada de calor deixa 48 mortos em 2 meses no México

Em 2023, houve um recorde de mortos, com 419 em quase oito meses de temporada de calor no México, segundo estatísticas oficiais. "Esta situação de calor é excepcional", disse hoje o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"É um fenômeno natural bastante lamentável, relacionado às mudanças climáticas", ressaltou Obrador, acrescentando que as altas temperaturas, acompanhadas do vento escasso, agravam o problema da poluição na Cidade do México.

O estado de Veracruz (leste), que tem um litoral extenso sobre o Golfo do México, é o que registra o maior número de mortos (14), seguido de Tabasco, (sul), San Luis Potosí (norte) e Tamaulipas (nordeste), com oito cada um.

Cientistas da estatal Universidade Nacional Autônoma do México alertaram que o calor pode aumentar nas próximas duas semanas e chegar a níveis históricos.

