Relator do Orçamento de 2025 'cai na malha fina' da CGU sobre emendas

Faturas mensais previstas no contrato têm valor fixo, de R$ 1,4 milhão. Para os auditores, isso não respeita a cronologia e as etapas do projeto, que conta com algumas despesas pontuais e que não se repetem todo mês. Na prática, o plano de trabalho apresentado pela ONG simplesmente repete o Termo de Referência elaborado pela prefeitura, sem detalhar os motivos de cada gasto nem indicar que foi feita pesquisa de preço para justificar os valores.

O projeto prevê o pagamento mensal fixo de R$ 1.476.000,00, como se todas as atividades e custos envolvidos no projeto ocorressem de forma linear e mensalmente. No entanto, quando se analisa as prestações de contas, observa-se que algumas despesas ocorrem de forma pontual, como, por exemplo, a aquisição de papetes e tênis escolares, comprados e pagos pelo Isen em maio de 2018.

Trecho da auditoria da CGU

Site da ONG e redes sociais não sinalizam recebimento e uso da verba. O endereço do instituto na internet tem uma aba de transparência com o aviso "página em manutenção". Há apenas informações e fotos institucionais dos projetos que são realizados também em parceria com as prefeituras de Maceió (AL), José de Ribamar (MA) e Conceição do Jacuípe (BA). Não existem dados sobre a origem dos recursos para manter as atividades.

Senador negou que tenha transferido recursos à ONG. Ao UOL, Angelo afirmou que não destinou recursos "diretamente para essa instituição, nem para nenhuma outra no estado da Bahia". O parlamentar também se esquivou sobre a utilização da verba e as inconsistências encontradas pela CGU.

Não tinha conhecimento de quaisquer irregularidades. De acordo com a legislação vigente, após a transferência, a responsabilidade pela aplicação dos recursos é do município. Confio que a prefeitura, sob a liderança de um prefeito sério e comprometido com a transparência, tomará as medidas necessárias para sanar qualquer problema e garantir a correta utilização dos recursos públicos.

Senador Angelo Coronel (PSD-BA)

Falta transparência

Pouca informação deixa lacunas sobre o uso do dinheiro. No Portal da Transparência, a indicação feita por Angelo só traz dados como o nome da prefeitura que recebeu a emenda, valor destinado e, de maneira simplificada, o objeto para utilização da verba. No caso do senador baiano, este último campo diz que o montante será utilizado para "material de consumo, bens e serviços, combustível e eventos culturais no município de Coração de Maria". Os espaços para inclusão do plano de trabalho e relatório de gestão estão vazios.