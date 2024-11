R$ 80 mil o kg: pesca de 'cocaína do mar' pode destruir ambiente marinho

O termo "cocaína do mar", um apelido para bexigas de peixe secas, veio à tona a partir de uma reportagem publicada pela revista Nature, em outubro deste ano, e tem chamado a atenção por trazer impactos negativos à vida marinha, como a pesca indiscriminada de peixes em extinção.

Por que 'cocaína do mar'?

As bexigas de peixe secas, conhecidas mundialmente como fish maw (boca de peixe), são uma iguaria muito popular na culinária asiática, sobretudo na China. Seu nome tem sido relacionado com a cocaína por seu alto valor de venda, despertando o interesse de organizações criminosas, que incentivam a pesca ilegal para a obtenção de lucro.

O preço dos fish maws varia muito. Tem os mais acessíveis, como quilo das bexigas de peixes de algumas espécies da região amazônica, vendidos, em média, por R$ 50. Mas também é possível encontrar valores mais exorbitantes no mercado internacional, como das bexigas de peixes marinhos de vários lugares do mundo, cujo o quilo pode ser comercializado por até US$ 13.500 (cerca de R$ 78 mil), e uma única peça pode chegar a R$ 23 mil.